Зеленський сподівається, що Японія пускатиме українців без віз
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем‘єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо подякував Японії за підтримку і за розгляд питання про безвізовий режим, повідомляє "Українська Правда".
Джерело: Twitter-сторінки Зеленського та Офісу президента
Пряма мова президента: "Вдячні за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання незаконної окупації Криму, збереження санкцій проти Росії.
Вдячні за фінансову допомогу Україні з боку Японії, яка з 2014 сягнула $1.8 млрд. Ця допомога важлива для підтримки наших реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб.
Ми зацікавлені у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії. Особливо вдячні за пільговий кредит у майже $1 млрд на модернізацію Бортницької станції аерації".
Зеленський також зазначив: "Високо цінуємо рішення Японії щодо пом’якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України.
Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020".
Нагадаємо, що в уряді назвали майбутні безвізові країни для українців.
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