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Україна отримує десятки мільйонів доларів від "податку на Google" - депутат

Термін подання декларацій завершився 9 серпня. Це ПДВ, яке мають сплачувати великі міжнародні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні
Україна отримує десятки мільйонів доларів від "податку на Google" - депутат

Завдяки "податку на електронні сервіси" до державного бюджету вдалось залучити близько 76 мільйонів доларів.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Термін подання декларацій з "податку на Google" завершився 9 серпня. Це ПДВ, яке мають сплачувати великі міжнародні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні.

Загальна задекларована сума становить близько 76 млн дол. Платниками податку є 53 великі компанії.

Найбільше з них задекларували:

  • Google;
  • Apple;
  • Facebook;
  • Instagram;
  • Onlyfans.

 

"Завдяки імплементації сучасних європейських норм з оподаткування електронних сервісів армія отримала значне фінансування у війну. Із платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, попри прогнози маргінальних "експертів" із соцмереж", – резюмував депутат.

Як раніше повідомляв iPress, Google надає регулярну допомогу та підтримку України. Раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл та 15 млн доларів на допомогу Україні.

 

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10 08 2022 13:13
ТЕГИ: Google, податок
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