Український бізнес може безплатно користуватись сервісом Google Workspace - Федоров

Українські підприємці безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.

Про це повідомляє Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Міністр зауважив, що з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace - "ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу".

До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними.

Google надає регулярну допомогу та підтримку України. Раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл та 15 млн доларів на допомогу Україні.