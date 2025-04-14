Україна передала Білому дому пропозиції до угоди про копалини

Наразі між Україною і США тривають консультації.

Україна вже підготувала і передала американській стороні свої пропозиції відносно майбутньої угоди щодо кориних копалин.

Про це віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила в етері марафону "Єдині новини".

Стефанішина зауважила, що позитивним знаком, що між Україною і США відбуваються консультації.

"Українська делегація мала можливість донести до американської сторони усі пропозиції, які ми готували тут в Києві, і які були погоджені. Всі вони були предметом обговорення. Деякі з домовленостей досягнуті, але, я розраховую на те, що після цих консультацій продовжаться переговори до тих пір, поки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно", - сказала віцепрем’єрка.

Нещодавно агенція Reuters писала, що США та Україна обговорили угоду про мінерали, але шансів мало.