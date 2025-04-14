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Україна передала Білому дому пропозиції до угоди про копалини

14 квітня 2025, 16:19
Україна передала Білому дому пропозиції до угоди про копалини
Фото: з вільних джерел
Наразі між Україною і США тривають консультації.

Україна вже підготувала і передала американській стороні свої пропозиції відносно майбутньої угоди щодо кориних копалин. 

Про це віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила в етері марафону "Єдині новини". 

Стефанішина зауважила, що позитивним знаком, що між Україною і США відбуваються консультації.

"Українська делегація мала можливість донести до американської сторони усі пропозиції, які ми готували тут в Києві, і які були погоджені. Всі вони були предметом обговорення. Деякі з домовленостей досягнуті, але, я розраховую на те, що після цих консультацій продовжаться переговори до тих пір, поки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно", - сказала віцепрем’єрка.

Нещодавно агенція Reuters писала, що США та Україна обговорили угоду про мінерали, але шансів мало.

 

СШАУкраїнаугода про копалини

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