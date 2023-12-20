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Україна переходить до оборони вздовж більшої частини фронту – британська розвідка

20 грудня 2023, 12:46
Україна переходить до оборони вздовж більшої частини фронту – британська розвідка
Протягом останніх тижнів Україна мобілізувала зусилля для покращення фортифікаційних споруд, адже переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Про це Міністерство оборони Британії написало в X (Twitter).

"Це відбувається у відповідь на заклики президента України Володимира Зеленського наприкінці листопада 2023 року пришвидшити фортифікаційні роботи у ключових секторах", - йдеться в дописі. 

Британські військові сказали, що в межах однієї з частин проєкту Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю, де станом на середину грудня 2023 року встановлені так звані "зуби дракона", колючий дріт та протитанкові рови.

Разом з тим, росія продовжує локальні наступальні дії в декількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують за чисельністю взвод, повідомляють розвідники.

"Великий російський прорив малоймовірний, і загалом фронт є статичним", -  підсумували в розвідці. 

Раніше стало відомо, що десант рф зазнав великих втрат біля села Кринки на Херсонщині.

 

оборонаУкраїнабританська розвідка

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