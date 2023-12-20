Україна переходить до оборони вздовж більшої частини фронту – британська розвідка

Протягом останніх тижнів Україна мобілізувала зусилля для покращення фортифікаційних споруд, адже переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Про це Міністерство оборони Британії написало в X (Twitter).

"Це відбувається у відповідь на заклики президента України Володимира Зеленського наприкінці листопада 2023 року пришвидшити фортифікаційні роботи у ключових секторах", - йдеться в дописі.

Британські військові сказали, що в межах однієї з частин проєкту Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю, де станом на середину грудня 2023 року встановлені так звані "зуби дракона", колючий дріт та протитанкові рови.

Разом з тим, росія продовжує локальні наступальні дії в декількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують за чисельністю взвод, повідомляють розвідники.

"Великий російський прорив малоймовірний, і загалом фронт є статичним", - підсумували в розвідці.

Раніше стало відомо, що десант рф зазнав великих втрат біля села Кринки на Херсонщині.