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Україна перемагає як суверенна європейська держава – Столтенберг

27 листопада 2023, 14:25
Україна перемагає як суверенна європейська держава – Столтенберг
stoltenberg nato столтенберг нато
В боротьбі проти росії Україна змогла звільнити 50% території, яка була захоплена російськими загарбниками і продовжує перемагати як суверенна європейська держава.

Про це повідомляє Укрінформ

"Україна хоробро б’ється за власну свободу, і союзники по НАТО й надалі надаватимуть їй необхідну підтримку", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО.

Ми також повіломляли, що державний секретар США Ентоні Блінкен прибуде з візитом до Брюсселя, де візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ.

УкраїнаСтолтенберг

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