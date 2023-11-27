Україна перемагає як суверенна європейська держава – Столтенберг

В боротьбі проти росії Україна змогла звільнити 50% території, яка була захоплена російськими загарбниками і продовжує перемагати як суверенна європейська держава.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Україна хоробро б’ється за власну свободу, і союзники по НАТО й надалі надаватимуть їй необхідну підтримку", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО.

Ми також повіломляли, що державний секретар США Ентоні Блінкен прибуде з візитом до Брюсселя, де візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ.