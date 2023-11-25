Блінкен прийме участь в зустрічі Ради Україна–НАТО
Про це повідомляє Держдеп США.
В американському відомстві заявили, Ентоні Блінкен перебуватиме в Брюсселі 27-29 листопада.
Крім того, зустріч Ради Україна – НАТО вперше відбудеться на міністерському рівні.
"Блінкен підкреслить непохитну відданість НАТО Україні в її боротьбі проти російської агресії, наголосить на нашій підтримці демократії і регіональної стабільності на Західних Балканах і обговорить пріоритети Вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року", - пише Держдеп.
Нагадаємо, що влітку країни НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Альянсу.