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Україна перемогла Фінляндію у відборі чемпіонату світу-2022 з футболу

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 4-й хвилині завдяки голу Андрія Ярмоленка після результативного пасу Романа Яремчука
Національна збірна України з футболу здобула першу перемогу у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
Україна перемогла Фінляндію у відборі чемпіонату світу-2022 з футболу Фото: Getty Images/Global Images Ukraine.
У своєму шостому поєдинку відбіркової стадії мундіалю команда Олександра Петракова на "Олімпіястадіоні" у Гельсінкі завдала поразки збірній Фінляндії - 2:1, повідомляє Укрінформ.
 
"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 4-й хвилині завдяки голу Андрія Ярмоленка після результативного пасу Романа Яремчука. Паритет на 29-й хвилині відновив Теему Пуккі, а вирішальний м'яч забив Яремчук на 34-й хвилині.
 
Як повідомлялося, в іншому поєдинку відбіркової групи D Казахстан програв Боснії та Герцеговині - 0:2.
 
Турнірне становище: Франція - 12 очок (після 6-ти ігор), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).
 
Відбірковий турнір ЧС-2022 "синьо-жовті" завершать двома поєдинками з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).
 
Десять переможців відбіркових груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.
 
XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.
 
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10 10 2021 11:43
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