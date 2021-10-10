Україна перемогла Фінляндію у відборі чемпіонату світу-2022 з футболу

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 4-й хвилині завдяки голу Андрія Ярмоленка після результативного пасу Романа Яремчука

Національна збірна України з футболу здобула першу перемогу у кваліфікації чемпіонату світу-2022.

У своєму шостому поєдинку відбіркової стадії мундіалю команда Олександра Петракова на "Олімпіястадіоні" у Гельсінкі завдала поразки збірній Фінляндії - 2:1, повідомляє Укрінформ.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 4-й хвилині завдяки голу Андрія Ярмоленка після результативного пасу Романа Яремчука. Паритет на 29-й хвилині відновив Теему Пуккі, а вирішальний м'яч забив Яремчук на 34-й хвилині.

Як повідомлялося, в іншому поєдинку відбіркової групи D Казахстан програв Боснії та Герцеговині - 0:2.

Турнірне становище: Франція - 12 очок (після 6-ти ігор), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Відбірковий турнір ЧС-2022 "синьо-жовті" завершать двома поєдинками з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).

Десять переможців відбіркових груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.

XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.