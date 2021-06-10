Збірна України з футболу U19 перемогла Мальту у відборі Євро-2022

Футболісти юнацької збірної України U19 обіграли команду Мальти (4:2) у матчі кваліфікаційного турніру Євро-2022 (група 5), що стартував у Польщі.

М'ячі на стадіоні Центру спорту та відпочинку у Плевіска забили: Михайло Хромей (13-та хвилина, з пенальті), Єгор Ярмолюк (36) та Денис Шостак (55, 65) - у складі українців; Натан Кросс (7) і Бруклін Борг (58) - у суперників, передає Укрінформ.

9 жовтня підопічні Володимира Єзерського зіграють проти Фінляндії, а 12 жовтня - проти Польщі.

Згідно з регламентом, володарі двох перших місць у квартетах та найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Португалії в елітраунді кваліфікації. Там виступатимуть 28 збірних, розбитих на сім груп. Переможці складуть компанію господарці фінальної стадії - Словаччині.

Нагадаємо, що "Шахтар" і "Динамо" зіграли внічию на українській Прем'єр-лізі