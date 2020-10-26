Україна перейшла на зимовий час
"25 жовтня 2020 року о 4-й годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3-й годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4-й годині на 1 годину назад.
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