Україна підготувалася до російської дезінформаційної атаки на Зеленського – Bloomberg
Українська влада стурбована тим, що президент Володимир Зеленський вразливий для російської дезінформаційної кампанії. росіяни намагатимуться підірвати його авторитет і розколоти українське суспільство.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Як кажуть джерела видання, кремль намагатиметься посіяти сумнів щодо Зеленського, щоб дестабілізувати суспільну довіру, зокрема серед українських військових.
Також росія намагатиметься підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості, оскільки його п’ятирічний президентський термін добігає кінця.
"Це не думка західних партнерів чи, можливо, когось всередині України, а наратив і програма російської федерації", — заявив Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2024", який пройшов 25 лютого.
російські спецслужби ведуть операцію "Майдан-3" проти України. Її кульмінація відбудеться в березні — травні 2024 року, коли росіяни докладатимуть максимум зусиль для розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів.