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ПОЛІТИКА

Україна підготувалася до російської дезінформаційної атаки на Зеленського – Bloomberg

03 березня 2024, 19:16
Україна підготувалася до російської дезінформаційної атаки на Зеленського – Bloomberg
Джерело: .telegram.org/k/#@Denys_Smyhal
кремль намагатиметься посіяти сумнів щодо Зеленського, щоб дестабілізувати суспільну довіру, зокрема серед українських військових.

Українська влада стурбована тим, що президент Володимир Зеленський вразливий для російської дезінформаційної кампанії. росіяни намагатимуться підірвати його авторитет і розколоти українське суспільство.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Як кажуть джерела видання, кремль намагатиметься посіяти сумнів щодо Зеленського, щоб дестабілізувати суспільну довіру, зокрема серед українських військових.

Також росія намагатиметься підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості, оскільки його п’ятирічний президентський термін добігає кінця.

"Це не думка західних партнерів чи, можливо, когось всередині України, а наратив і програма російської федерації", — заявив Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2024", який пройшов 25 лютого.

російські спецслужби ведуть операцію "Майдан-3" проти України. Її кульмінація відбудеться в березні — травні 2024 року, коли росіяни докладатимуть максимум зусиль для розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів.

дезінформаціяЗеленський.ІПСО

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