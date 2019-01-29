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Україна піднялася на 10 позицій у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International

Виконавчий директор організації Андрій Боровик зазначив, що такий результат не відповідає декларованому прагненню до швидкої євроінтеграції
Міжнародна антикорупційна організація Transparency International оприлюднила результати дослідження "Індекс сприйняття корупції-2018", де Україна посіла 120-те місце серед 180 країн світу.
Україна піднялася на 10 позицій у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International Фото: 0522.ua

Відповідний звіт опубліковано сьогодні на сайті організації.

"Україна дещо поліпшила свої показники. Її результат - 32 бали і 120-те місце серед 180 країн. Таким чином Україна отримала ще 2 бали і піднялася на 10 місць (результат за 2017-й - 30 балів, 130-те місце)", - сказано в повідомленні.

Виконавчий директор організації Андрій Боровик зазначив, що такий результат не відповідає декларованому прагненню до швидкої євроінтеграції, реформ і очищення від корупції усіх сфер життя.

"Якщо ситуація з корупцією в Україні продовжить змінюватися такими темпами, то наздоганяти ту ж Польщу доведеться не одне десятиліття. Влада повинна, а громадянське суспільство давно готове подвоїти зусилля на цьому шляху", - сказав Боровик.

Організація відзначає часткове виконання рекомендації на 2018 рік про створення Антикорупційного суду. Україна затвердила відповідне законодавство, проте повноцінний запуск Вищого антикорупційного суду перенесено на 2019 рік.

Трансперенсі Інтернешнл Україна розробила рекомендації для української влади на 2019 рік, серед яких перезапуск НАЗК, впровадження належної автоматичної перевірки декларацій і моніторингу рівня декларантів, забезпечення ефективної роботи реєстру бенефіціарів, продовження реформи публічних закупівель.

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29 01 2019 10:16
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