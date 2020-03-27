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Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи

"Бал економічної свободи України становить 54,9. Таким чином країна посідає 134-те місце в індексі-2020", - повідомили в інституті
Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи за підсумками минулого року й посіла 134-е з 180 місць.
Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи Фото з вільних джерел

Про це повідомляється на сайті стратегічного дослідницького інституту США The Heritage Foundation, повідомляє "Укрінформ".

"Бал економічної свободи України становить 54,9. Таким чином країна посідає 134-те місце в індексі-2020", - повідомили в інституті.

Як додали в організації, за минулий рік Україна змогла набрати 2,6 бала завдяки більшій ефективності у сфері права, скасуванню депутатської недоторканності та торгівельній свободі.

На думку експертів, ухвалення закону про ринок землі допоможе збільшити країні щорічний показник ВВП на 1,5%.

У чільну шістку рейтингу входять Сінгапур, Гонконг, Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія й Ірландія.

Індекс економічної свободи розраховується за 12 показниками, розбитими на чотири категорії: ефективність права, регуляторна ефективність, діяльність влади і відкритість ринків.

Торік Україна посідала 147-му позиції в Індексі економічної свободи від The Heritage Foundation.

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27 03 2020 17:58
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