Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією в галузі цифровізації

Мінцифра і Міністерство транспорту та зв’язку Фінляндії підписали меморандум у сфері цифрової трансформації.

Документ передбачає подальший обмін досвідом та співпрацю країн у відбудові цифрової інфраструктури та посиленні кіберзахисту. Про це повідомили на сайті відомства.

"Ми вдячні Фінляндії за підтримку цифровізації в Україні у такий складний час. Підписаний меморандум допоможе підсилити цифрову трансформацію та модернізацію телеком-інфраструктури в Україні. Також будемо переймати найкращі практики для запобігання кіберзагрозам та гібридним загрозам і розвивати цифрову стійкість держави", – зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Своєю чергою міністр транспорту та зв’язку Фінляндії Тімо Гаракка сказав: "Я дуже вражений роботою, яку зробила Україна для просування цифровізації. Цією угодою ми вже заглядаємо у період відновлення України. Я вірю, що ми можемо багато чого навчитися одне в одного".

Підписаний меморандум дасть змогу країнам обмінюватися досвідом у сферах цифровізації, інформаційних технологій та кібербезпеки. Україна і Фінляндія співпрацюватимуть у галузі цифрової стійкості, а також у сфері відбудови та модернізації діджитал інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) посилює цифрову підтримку України та підтримає розвиток "Дії" в інших країнах