Україна підтвердила, що росія почала використовувати ракети з КНДР

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що попередня експертиза підтверджує використання рф ракет із Північної Кореї під час одного з останніх обстрілів України.

Про це сьогодні генпрокурор розказав в інтерв’ю для Суспільного.

"Днями українські слідчі отримали перші докази можливого використання Збройними силами рф ракет, виготовлених у КНДР", - сказав Костін.

Він додав, що результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харків ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю.

За словами генералтного прокурора, аналогічних висновків дійшли військові експерти з міжвідомчої робочої групи в Офісі генерального прокурора, які також були на місці та робили попередній огляд та аналіз частин ракети.

"Зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт", - сказав Костін.

Він зазначив, що експерти вивчають фрагменти боєприпасів, залишених під час останніх атак росії на Харківщині та Одещині.

Ми також писали, що міністр оборони Південної Кореї заявив, що КНДР може надати росії нові типи тактичних керованих ракет.