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ПОЛІТИКА

КНДР може надати росії нові типи тактичних керованих ракет – міністр оборони Південної Кореї

11 січня 2024, 10:42
КНДР може надати росії нові типи тактичних керованих ракет – міністр оборони Південної Кореї
Фото: з відкритих джерел
Шин Вок Сіка також висловився щодо випробувань ракет Північною Корєю.

КНДР може надати росії новий тип ракет на додаток до вже запланованих поставок балістики.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вок Сік в інтерв’ю Yonhap.

При чому подальші випробування зброї Північною Кореєю, за словами Шин Вок Сіка, може спровокувати ескалацію напруженості перед виборами у США та Південній Кореї. 

За словами очільника Міноборони Південної Кореї, випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності КНДР може провести вже у січні цього року. Північна Корея також може запустити ракету дальньої дії.

"Північна Корея вперше провела випробувальний запуск балістичної ракети малої дальності у квітні 2022 року. Це новий тип зброї з орієнтовною дальністю польоту 100-180 кілометрів", – зазначив Шин Вок Сік.

За його словами, КНДР вже заявляла про розгортання цих ракет для фронтових військ. Частину саме таких ракет Північна Корея може продати росії. 

На думку Шин Вок Сіка, нещодавній візит Кім Чен Ина на збройові заводи пов’язаний із можливими поставками зброї до рф, оскільки обидві сторони посилюють військове співробітництво. 

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну москва і Пхеньян зблизилися, хоча й заперечують будь-які угоди у сфері озброєнь. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрівся з главою Кремля владіміром путіним у росії у вересні минулого року, а російські високопосадовці здійснили кілька візитів до Пхеньяна.

Сполучені Штати та їхні партнери у спільній заяві засудили угоду про поставки зброї між Північною Кореєю та рф, включаючи передачу росії північнокорейських балістичних ракет. Заяву підписали глави МЗС близько 50 країн

КНДРрф тероризмракети

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