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ПОЛІТИКА

Світ засуджує збройну угоду: Реакція 50 країн на постачання зброї КНДР до рф

10 січня 2024, 13:29
Світ засуджує збройну угоду: Реакція 50 країн на постачання зброї КНДР до рф
Фото: google.com
москва і Пхеньян зблизилися, хоча й заперечують будь-які угоди про поставки озброєнь.

Сполучені Штати та їхні партнери у спільній заяві засудили угоду про поставки зброї між Північною Кореєю та рф, включаючи передачу росії північнокорейських балістичних ракет.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Білий дім заявив, що рф використовувала балістичні ракети малої дальності з Північної Кореї для ударів по Україні, посилаючись на розвідувальні дані. 

"Ми глибоко стурбовані наслідками цієї співпраці для безпеки в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі", - йдеться у спільній заяві.

Заяву підписали глави МЗС близько 50 країн, серед них міністри закордонних справ Албанії, Андорри, Аргентини, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Гватемали, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Молдови, Монако, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Палау, Польщі, Португалії, Південної Кореї, Румунії, Сан-Марино, Словенії, Іспанії, Швеції, України, Великої Британії та США.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо експорт (з Північної Кореї) та закупівлю росією (північнокорейських) балістичних ракет, а також використання росією цих ракет проти України 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року", - заявили країни.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що Вашингтон порушить питання про збройні угоди між росією і Північною Кореєю на засіданні Ради Безпеки ООН і вимагатиме, щоб рф була притягнута до відповідальності.

Санкції ООН забороняють купівлю зброї в КНДР відтоді, як вона вперше провела випробування ядерної бомби у 2006 році. Резолюції Ради Безпеки ООН, ухвалені за підтримки Росії, забороняють країнам торгувати зброєю або іншим військовим обладнанням з Північною Кореєю.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну москва і Пхеньян зблизилися, хоча й заперечують будь-які угоди у сфері озброєнь. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрівся з главою кремля владіміром путіним у росії у вересні минулого року, а російські високопосадовці здійснили кілька візитів до Пхеньяна.

У Білому домі заявили, що росія знову запустила кілька балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї, в нещодавніх атаках проти України.

КНДРозброєннярф тероризм

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