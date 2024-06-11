Україна планує побудувати до 1 ГВт маневреної генерації вже цього ркоу

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати в 2024 році до 1 ГВт газової маневреної генерації і ще 4 ГВт в найближчі роки.

Про це він заявив на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024.

"Одним з елементів для нормального функціонування енергетики України є висока, ефективна, децентралізована маневрена газова генерація, яка здатна вирішити питання дефіциту енергії вже сьогодні, а завтра буде переведена на воду та збалансує нову "зелену" енергію", - сказав Зеленський.

Він додав, що в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Прямо в цій галузі в нас є чіткий план, як побудувати до 1 гігавата потужності вже цього року. Сьогодні і ще 4 гігавати в найближчі роки.

На початку місяця ми повідомляли, що росія вивела з ладу більше половини генерації електроенергії України.