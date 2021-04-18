CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна планує потрапити до топ-20 рейтингу е-участі ООН уже наступного року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна планує потрапити до топ-20 рейтингу е-участі ООН у 2022 році
Основне завдання Мінцифри в цьому напрямку - створити національну платформу е-демократії ВзаємоДія. Це єдиний майданчик для комунікації органів виконавчої влади з громадянами, громадськими організаціями та творчими спілками
Фото: з вільних джерел
Це стане можливим завдяки скоординованій роботі Комітету цифрової трансформації, центральних органів виконавчої влади, експертної спільноти та інших стейкхолдерів, ідеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації у Фейсбуці, передає "Укрінформ".
"Основне завдання Мінцифри в цьому напрямку - створити національну платформу е-демократії ВзаємоДія. Це єдиний майданчик для комунікації органів виконавчої влади з громадянами, громадськими організаціями та творчими спілками", - сказано у повідомленні.
На брифінгу за підсумками комітетських слухань на тему "Електронна демократія в Україні - дорожня мапа для цілі - Україна у топ-20 країн з розвитком електронної демократії" були визначені найближчі кроки Мінцифри.
Це законодавче врегулювання сфери е-демократії, створення і запуск першого функціоналу платформи ВзаємоДія: публічні звіти топчиновників; контакти органів виконавчої влади та інша урядова інформація; експертиза діяльності органів виконавчої влади; конкурси проєктів інститутів громадянського суспільства.
Також це залучення громадських експертів до роботи над наступним функціоналом платформи ВзаємоДія: публічні консультації, е-петиції та е-звернення.
Крім того, це співпраця з Державною службою статистики та експертною спільнотою для того, щоб налагодити збір офіційної державної статистики щодо інструментів е-демократії.
Зазначимо, що 15 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає створення спеціального правового режиму для ІТ-галузі – Дія City.
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18 04 2021 13:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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