Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі для імпорту електрики
Про це йшлося під час зустрічі представників українського та білоруського енергетичних міністерств, передає прес-служба Міненерго, передає "Громадське".
«Мова йшла про лінію між українською Рівненщиною та білоруською Брестщиною. Обговорювалося і питання будівництва вставок постійного струму на існуючих ПЛ 330 кВ між ОЕС Білорусі і ОЕС України: Мозир — Чорнобильська АЕС, Гомель — Чернігів», — повідомляють у Міненерго.
Нові лінії електропередач мають забезпечити імпорт до України надлишкової електроенергії з Білорусі, яка може з'явитися там після відкриття першої в країні атомної електростанції.
Загалом Україна розраховує придбати у Білорусі 2,1 мільярда кіловат-годин електроенергії у 2020 році.
Нагадаємо, що імпорт електроенергії з РФ повинен бути обмежений, виходячи з захисту свого енергоринку, збереження робочих місць, забезпечення енергобезпеки. Таку думку висловив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, коментуючи дані "Укренерго" про значні імпортні перетоки електроенергії з Росії.
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