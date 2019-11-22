Україна планує збудувати нові енерголінії до Білорусі для імпорту електрики

У міністерстві енергетики та захисту довкілля України повідомили про плани будівництва нових ліній електропередач для розвитку імпорту електроенергії з Білорусі.

Про це йшлося під час зустрічі представників українського та білоруського енергетичних міністерств, передає прес-служба Міненерго, передає "Громадське".

«Мова йшла про лінію між українською Рівненщиною та білоруською Брестщиною. Обговорювалося і питання будівництва вставок постійного струму на існуючих ПЛ 330 кВ між ОЕС Білорусі і ОЕС України: Мозир — Чорнобильська АЕС, Гомель — Чернігів», — повідомляють у Міненерго.

Нові лінії електропередач мають забезпечити імпорт до України надлишкової електроенергії з Білорусі, яка може з'явитися там після відкриття першої в країні атомної електростанції.

Загалом Україна розраховує придбати у Білорусі 2,1 мільярда кіловат-годин електроенергії у 2020 році.

Нагадаємо, що імпорт електроенергії з РФ повинен бути обмежений, виходячи з захисту свого енергоринку, збереження робочих місць, забезпечення енергобезпеки. Таку думку висловив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, коментуючи дані "Укренерго" про значні імпортні перетоки електроенергії з Росії.