Імпорт електроенергії з Росії руйнує вугільну промисловість і теплову генерацію, - Волинець
За даними НЕК "Укренерго", за перші 5 днів листопада перетоки за рахунок імпорту з Росії склали близько 5 ГВт, передає LB.ua.
"Імпортна російська електроенергія нам не потрібна. Необхідно відмовитися від неї і заради збереження робочих місць, і заради власної енергобезпеки, і тому що Україна взяла на себе зобов'язання щодо інтеграції в енергетичний простір Євросоюзу", - зазначив Волинець.
За його словами, зараз в Україні фіксують надлишок потужностей: у зв'язку з теплою погодою і зниженням споживання промисловістю загальне енергоспоживання зменшилося, особливо вночі. Тим часом з Росії надходить електроенергія рівним графіком і вдень, і вночі. Це призводить до вимушеного зниження виробництва електроенергії атомними станціями і тепловою генерацією.
"Цей імпорт веде до руйнування і вугільної промисловості, і теплової генерації. Надлишок імпорту вкрай негативно позначиться на нашій генерації. Наша електроенергія буде незатребувана, а ми будемо платити за російську електроенергію", - вважає Михайло Волинець. Він нагадав, що сьогодні через імпорт електроенергії і вугілля з Росії теплові станції не купують вугілля українського виробництва, якого накопичилося на складах близько 260 тис. тонн. У результаті шахтарі не отримують заробітної плати й нинішня заборгованість у розмірі 1,7 млрд грн продовжує накопичуватися.
Нардеп додав, що Україна взяла на себе зобов'язання пройти процес інтеграції в європейський енергопростір ENTSO-E, а, згідно з домовленостями, впродовж року після запуску енергоринку України зобов'язана працювати на власній генерації, без імпортних поставок електроенергії.
"Ми увійшли в ринок. І якщо торкнутися теми інтеграції в європейський простір, то, згідно з підписаними документами, Україна повинна рік працювати на своїх ресурсах, в автономному режимі, навіть по перетоках не повинна забирати імпортну енергію. А зараз Герус з Коломойським підсаджують нашу країну на енергетичну голку імпорту з РФ, руйнуючи нашу вугільну промисловість і витісняючи з ринку вітчизняну теплову генерацію", - зазначив Волинець.
Він підкреслив, що взаємини з таким імпортером, як Росія, можуть бути ненадійними і несуть ризики для України і її споживачів електроенергії. "У 2006 році Росія в розпал морозів припинила постачання газу за трьома газопроводами, ми це пам'ятаємо. Було завдання дестабілізувати Україну. А зараз ... жадібність Коломойського спрацювала - і знайшлися такі "слуги", які проштовхують злочинні законопроєкти", - додав Волинець.
Як раніше повідомляли, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський заявив, що на цей момент імпорт електроенергії з Росії та Білорусі витіснив "Енергоатом" з ринку на добу вперед через дуже низькі ціни на електроенергію компаній-імпортерів з цих країн.
Нагадаємо, що НЕК "Укренерго" минулої ночі вперше вимушено обмежила вироблення "зеленої" генерації у складі Ботієвської, Приморської-1 та Орлівської ВЕС (усі - група "ДТЕК").
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?