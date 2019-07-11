Імпорт електроенергії з Росії руйнує вугільну промисловість і теплову генерацію, - Волинець

Імпорт електроенергії з РФ повинен бути обмежений, виходячи з захисту свого енергоринку, збереження робочих місць, забезпечення енергобезпеки. Таку думку висловив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, коментуючи дані "Укренерго" про значні імпортні перетоки електроенергії з Росії.

За даними НЕК "Укренерго", за перші 5 днів листопада перетоки за рахунок імпорту з Росії склали близько 5 ГВт, передає LB.ua.

"Імпортна російська електроенергія нам не потрібна. Необхідно відмовитися від неї і заради збереження робочих місць, і заради власної енергобезпеки, і тому що Україна взяла на себе зобов'язання щодо інтеграції в енергетичний простір Євросоюзу", - зазначив Волинець.

За його словами, зараз в Україні фіксують надлишок потужностей: у зв'язку з теплою погодою і зниженням споживання промисловістю загальне енергоспоживання зменшилося, особливо вночі. Тим часом з Росії надходить електроенергія рівним графіком і вдень, і вночі. Це призводить до вимушеного зниження виробництва електроенергії атомними станціями і тепловою генерацією.

"Цей імпорт веде до руйнування і вугільної промисловості, і теплової генерації. Надлишок імпорту вкрай негативно позначиться на нашій генерації. Наша електроенергія буде незатребувана, а ми будемо платити за російську електроенергію", - вважає Михайло Волинець. Він нагадав, що сьогодні через імпорт електроенергії і вугілля з Росії теплові станції не купують вугілля українського виробництва, якого накопичилося на складах близько 260 тис. тонн. У результаті шахтарі не отримують заробітної плати й нинішня заборгованість у розмірі 1,7 млрд грн продовжує накопичуватися.

Нардеп додав, що Україна взяла на себе зобов'язання пройти процес інтеграції в європейський енергопростір ENTSO-E, а, згідно з домовленостями, впродовж року після запуску енергоринку України зобов'язана працювати на власній генерації, без імпортних поставок електроенергії.

"Ми увійшли в ринок. І якщо торкнутися теми інтеграції в європейський простір, то, згідно з підписаними документами, Україна повинна рік працювати на своїх ресурсах, в автономному режимі, навіть по перетоках не повинна забирати імпортну енергію. А зараз Герус з Коломойським підсаджують нашу країну на енергетичну голку імпорту з РФ, руйнуючи нашу вугільну промисловість і витісняючи з ринку вітчизняну теплову генерацію", - зазначив Волинець.

Він підкреслив, що взаємини з таким імпортером, як Росія, можуть бути ненадійними і несуть ризики для України і її споживачів електроенергії. "У 2006 році Росія в розпал морозів припинила постачання газу за трьома газопроводами, ми це пам'ятаємо. Було завдання дестабілізувати Україну. А зараз ... жадібність Коломойського спрацювала - і знайшлися такі "слуги", які проштовхують злочинні законопроєкти", - додав Волинець.

Як раніше повідомляли, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський заявив, що на цей момент імпорт електроенергії з Росії та Білорусі витіснив "Енергоатом" з ринку на добу вперед через дуже низькі ціни на електроенергію компаній-імпортерів з цих країн.

Нагадаємо, що НЕК "Укренерго" минулої ночі вперше вимушено обмежила вироблення "зеленої" генерації у складі Ботієвської, Приморської-1 та Орлівської ВЕС (усі - група "ДТЕК").