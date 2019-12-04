Україна почала експорт газу в напрямку Угорщини
Україна почала експортувати газ в напрямку Угорщини, зазначив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє LB.ua.
Українські газові компанії розбивають нову землю, експорт газу до Угорщини, поки що був тестовим.
На своїй сторінці в фейсбуці глава НАК послався на публікацію в пресі, згідно з якою газова компанія, що входить в TAS Group Сергія Тігіпка, здійснила постачання в Угорщину 1 МВт-год газу.
В кінці січня 2019 року "ТАС Енергія Країни" в рамках тестування готовності української газотранспортної системи і митних режимів до експортних операцій здійснила перший в історії України експорт газу в Європу в напрямку Словаччини. Як покупець в тестовому експорті виступила компанія Metalex Limited.
Нагадаємо, що Україна припинила відбір газу з підземних сховищ (ПСГ) і почала його закачування.
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