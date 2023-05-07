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ПОЛІТИКА

Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для попередження про ракетні атаки

07 травня 2023, 17:06
Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для попередження про ракетні атаки
джерело twitter.com/NatanFlayer
Виробляє радари ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.

Україна почала отримувати радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу. 

Про це повідомляє Israel Defense.

Україна повинна отримати партію з 16 радарів RADA. Їх будуть використовувати для виявлення та попередження про ракетні атаки. Видання зазначає, що передача таких радарів потребує схвалення Міністерства оборони Ізраїля.

Про те, що Україна почала отримувати радари, свідчить фото ізраїльського волонтера Natan Flayer, яке він опублікував у Twitter.

Варто зазначити, що радари RADA використовують в Ізраїлі для виявлення та встановлення загрози з неба. Вони підключені до системи оповіщення. У разі загрози жителі отримують сповіщення про те, що необхідно сховатися.

Раніше ми писали, що Україна починає випробування ізраїльської системи попередження про ракетний удар.

система оповіщенняракетні атакиІзраїль

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