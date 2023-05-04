Україна починає випробування ізраїльської системи попередження про ракетний удар

Випробування нової системи попередження проводяться у столиці.

Цього тижня в Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетний напад.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише видання The Jerusalem Post.

Київ звертався до Ізраїлю з проханням надати системи попередження про ракетний удар після того, як росія вторглася в Україну минулого року. Реалізувати цей проєкт обіцяв ще попередній ізраїльський уряд, проте, за словами Корнійчука, важливу роль у забезпеченні його швидкого завершення відіграла особиста участь прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Корнійчук вважає, що після вдалих випробувань ця система може бути масштабована на усі великі міста України, принаймні на міста-мільйонники.

Система визначає ракети всіх типів та об’єкти, куди вони потенційно можуть влучити, і надсилає повідомлення про небезпеку на стільникові телефони громадян, що знаходяться в районі, який перебуває в небезпеці. Вона також надає розрахунок, скільки часу мають люди в небезпечних зонах на пошук укриттів.

"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", – наголосив посол.

Нагадаємо, в ніч на 4 травня 2023 року війська рф знову атакували Україну "шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed-136/131".