Україна почне економічне відновлення у другій половині 2020 року - Шмигаль

Йдеться про Програму, яку народні депутати мають розглянути сьогодні, 4 червня, на засідання парламенту

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завдяки новій Програмі діяльності Кабінету міністрів вдасться почали відновлювати економіку вже у другій половині 2020 року.

Про це він заявив з трибуни парламенту, повідомляє "Громадське".

"Ця програма дозволить нам стати на рейки економічного відновлення вже у другій половині цього року", - наголосив він.

За його словами, уряд передбачив підтримку всіх секторів економіки, а головне - малого і середнього бізнесу.

"Коронакриза виявилася тим самим чорним лебедем, який частково змінив наші плани, і це сталося не лише в Україні - це відбувається в усьому світі. Наші партнери й на Заході, і на Сході так само говорять, що горизонт планування через пандемію значно звузився", - каже урядовець.

Саме тому, за його словами, виникла потреба змінити Програму діяльності уряду, доопрацювавши попередню версію.

"Частину з тих кроків, які були прописані в базовому документі, в короткострокових ланах ми вже виконали. Це стосується соціального напрямку, збільшення пенсійних виплат, допомога по безробіттю, програма підтримки родин, кредитування бізнесу, забезпечення лікарень і багато іншого", - додав Шмигаль.

В українському уряді прогнозують, що економіка у 2020 році впаде на 3,9%, а урядові експерти очікують на падіння ВВП України на 4,2%.

Нагадаємо, що МВФ прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7%