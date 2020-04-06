Україна почне економічне відновлення у другій половині 2020 року - Шмигаль
Про це він заявив з трибуни парламенту, повідомляє "Громадське".
"Ця програма дозволить нам стати на рейки економічного відновлення вже у другій половині цього року", - наголосив він.
За його словами, уряд передбачив підтримку всіх секторів економіки, а головне - малого і середнього бізнесу.
"Коронакриза виявилася тим самим чорним лебедем, який частково змінив наші плани, і це сталося не лише в Україні - це відбувається в усьому світі. Наші партнери й на Заході, і на Сході так само говорять, що горизонт планування через пандемію значно звузився", - каже урядовець.
Саме тому, за його словами, виникла потреба змінити Програму діяльності уряду, доопрацювавши попередню версію.
"Частину з тих кроків, які були прописані в базовому документі, в короткострокових ланах ми вже виконали. Це стосується соціального напрямку, збільшення пенсійних виплат, допомога по безробіттю, програма підтримки родин, кредитування бізнесу, забезпечення лікарень і багато іншого", - додав Шмигаль.
В українському уряді прогнозують, що економіка у 2020 році впаде на 3,9%, а урядові експерти очікують на падіння ВВП України на 4,2%.
Нагадаємо, що МВФ прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7%
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