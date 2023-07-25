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Україна починає спільну підготовку плану взаємосумісності з НАТО

25 липня 2023, 19:24
Україна починає спільну підготовку плану взаємосумісності з НАТО
Фото: Associated Press/East News
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Верховної Ради і Кабінету Міністрів щодо підготовки практичних кроків для реалізації рішень Вільнюського саміту щодо Альянсу.

Про Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Не збавляємо темп нашої інтеграції з НАТО. Зібрав представників ВР та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту", - йдеться в дописі. 

Вже є чіткий план запуску Ради "Україна - НАТО" на всіх рівнях, додав президент. 

"Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - написав він.

"Також розпочинаємо спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності", - додав Зеленський.

НАТОУкраїназеленський

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