Україна погасила $1 млрд державного боргу
Випуск облігацій зовнішньої державної позики було здійснено в 2014 році з відсотковою ставкою 1,844%, інформує прес-служба Мінфіну.
Ще два випуски під американські гарантії Україна розмістила в 2015-му і 2016 роках. Погашення цих облігацій призначено на травень 2020 року і вересень 2021 року.
У 2014-2016 роках Україна тричі продавала євробонди під американські гарантії. У 2014 році розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під 1,844% річних, у 2015-му - на $1 млрд під 1,847% річних, у 2016-му - на $1 млрд під 1,471%.
Нагадаємо, що сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.
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