Україна погасила $1 млрд державного боргу

Це перший з трьох випусків євробондів під гарантії США

Міністерство фінансів України від 16 травня погасило перший випуск єврооблігацій на $1 млрд під гарантії США.

Випуск облігацій зовнішньої державної позики було здійснено в 2014 році з відсотковою ставкою 1,844%, інформує прес-служба Мінфіну.

Ще два випуски під американські гарантії Україна розмістила в 2015-му і 2016 роках. Погашення цих облігацій призначено на травень 2020 року і вересень 2021 року.

У 2014-2016 роках Україна тричі продавала євробонди під американські гарантії. У 2014 році розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під 1,844% річних, у 2015-му - на $1 млрд під 1,847% річних, у 2016-му - на $1 млрд під 1,471%.

Нагадаємо, що сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.