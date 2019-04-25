Сукупний держборг України в березні збільшився до $78,8 млрд

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився до $40,18 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.

Державний і гарантований державою борг на кінець березня 2019 року становив 2 146,64 млрд гривень, або 78,78 млрд доларів проти 2 111,99 млрд гривень, або 78,24 млрд доларів місяць тому, йдеться в даних Міністерства фінансів, інформують "Українські Новини".

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 березня склав 1 859,16 млрд гривень (68,23 млрд доларів) проти 1 819,80 млрд гривень (67,42 млрд доларів) місяць тому.

Наступного дня після виборів. Держборг України

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 39,64 млрд до 40,18 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився на 14,29 млрд гривень, до 764,29 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зріс на 0,26 млрд - до 28,05 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 березня склав 287,48 млрд гривень, або 10,55 млрд доларів.

Нагадаємо, загальний держборг України за підсумками 2018 року зріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів, до 78,32 млрд доларів.