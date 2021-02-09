БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство фінансів України погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році, на суму 1,3088 млрд дол. США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна погасила єврооблігації на $1,3 мільярда
До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 млрд доларів США
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"1 вересня 2021 року Міністерство фінансів України погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році. Загальна сума платежу становила понад 1,3 мільярди доларів США, в тому числі 974,146 мільйонів доларів США погашення основної суми єврооблігацій і 334,636 мільйонів доларів США процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2021-2027 роках", - йдеться в повідомленні.
До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 млрд доларів США.
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02 09 2021 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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