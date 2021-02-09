Україна погасила єврооблігації на $1,3 мільярда

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 млрд доларів США

Міністерство фінансів України погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році, на суму 1,3088 млрд дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"1 вересня 2021 року Міністерство фінансів України погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році. Загальна сума платежу становила понад 1,3 мільярди доларів США, в тому числі 974,146 мільйонів доларів США погашення основної суми єврооблігацій і 334,636 мільйонів доларів США процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2021-2027 роках", - йдеться в повідомленні.

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 млрд доларів США.