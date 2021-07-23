Україна дорозмістила єврооблігації-2029 на $500 млн під 6,3%

Сприятливі ринкові умови дозволили Мінфіну поступово виконувати план запозичень на цей рік

Мінфін зазначив, що фінальна книга заявок розміром $1,7 млрд дозволила досягти звуження спредів прибутковості на 32,5 базисних пункта (б.п.) порівняно з вихідним орієнтиром дохідності і на 57,5 б.п. порівняно з прибутковістю (6,876%) при первинному розміщенні цих облігацій на $1,25 млрд у квітні цього року.

Україна 22 липня здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на $500 млн з погашенням 21-го травня 2029 року: довипуск пройшов з прибутковістю 6,30% і ціною пропозиції 103,493% від номіналу, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство фінансів України.

"Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої упродовж одного дня, свідчить про постійну міцну підтримку України з боку міжнародної інвестиційної спільноти", - наводяться в релізі на сайті відомства слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Мінфін зазначив, що фінальна книга заявок розміром $1,7 млрд дозволила досягти звуження спредів прибутковості на 32,5 базисних пункта (б.п.) порівняно з вихідним орієнтиром дохідності і на 57,5 б.п. порівняно з прибутковістю (6,876%) при первинному розміщенні цих облігацій на $1,25 млрд у квітні цього року.

"Ми обмежили обсяг угоди, оскільки продовжуємо дотримуватися нашої стратегії пріоритетності залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях", - зазначив Марченко.

Він додав, що сприятливі ринкові умови дозволили Мінфіну поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку почнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток.

Відомство уточнило, що спільними лід-менеджерами трансакції виступили BNP Paribas і Goldman Sachs International. Розрахунки з випуску повинні відбутися 27-го липня, а залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

Нагадаємо, що Нацбанк спростив умови для українських підприємств із розміщення єврооблігацій