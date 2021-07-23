Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна дорозмістила єврооблігації-2029 на $500 млн під 6,3%

Сприятливі ринкові умови дозволили Мінфіну поступово виконувати план запозичень на цей рік
Мінфін зазначив, що фінальна книга заявок розміром $1,7 млрд дозволила досягти звуження спредів прибутковості на 32,5 базисних пункта (б.п.) порівняно з вихідним орієнтиром дохідності і на 57,5 б.п. порівняно з прибутковістю (6,876%) при первинному розміщенні цих облігацій на $1,25 млрд у квітні цього року.
Україна дорозмістила єврооблігації-2029 на $500 млн під 6,3% Український тиждень

Україна 22 липня здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на $500 млн з погашенням 21-го травня 2029 року: довипуск пройшов з прибутковістю 6,30% і ціною пропозиції 103,493% від номіналу, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство фінансів України.

"Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої упродовж одного дня, свідчить про постійну міцну підтримку України з боку міжнародної інвестиційної спільноти", - наводяться в релізі на сайті відомства слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Мінфін зазначив, що фінальна книга заявок розміром $1,7 млрд дозволила досягти звуження спредів прибутковості на 32,5 базисних пункта (б.п.) порівняно з вихідним орієнтиром дохідності і на 57,5 б.п. порівняно з прибутковістю (6,876%) при первинному розміщенні цих облігацій на $1,25 млрд у квітні цього року.

"Ми обмежили обсяг угоди, оскільки продовжуємо дотримуватися нашої стратегії пріоритетності залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях", - зазначив Марченко.

Він додав, що сприятливі ринкові умови дозволили Мінфіну поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку почнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток.

Відомство уточнило, що спільними лід-менеджерами трансакції виступили BNP Paribas і Goldman Sachs International. Розрахунки з випуску повинні відбутися 27-го липня, а залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

Нагадаємо, що Нацбанк спростив умови для українських підприємств із розміщення єврооблігацій

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2021 10:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.