БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України вдосконалив низку норм, що визначають проведення українськими компаніями платіжних операцій за власними борговими цінними паперами, розміщеними ними за кордоном для залучення зовнішнього фінансування (єврооблігаціями).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк спростив умови для українських підприємств із розміщення єврооблігацій
Ми сподіваємося, що ухвалені Національним банком зміни спростять умови залучення коштів, що сприятиме збільшенню капітальних надходжень в економіку України та поліпшенню її інвестиційного потенціалу
Фото : Delo.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що з метою спрощення умов та зменшення вартості організації розміщення єврооблігацій за кордоном були запроваджені такі зміни:
- виключено з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт у розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються в зв’язку з розміщенням таких цінних паперів;
- дозволено купувати іноземну валюту для накопичення на власному рахунку емітента в українському банку до дат платежів із виконання зобов’язань за єврооблігаціями.
"Ми сподіваємося, що ухвалені Національним банком зміни спростять умови залучення коштів, що сприятиме збільшенню капітальних надходжень в економіку України та поліпшенню її інвестиційного потенціалу", – зазначив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.
Відповідні зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 23 квітня 2021 року № 34 "Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті", яка набирає чинності з 27 квітня 2021 року.
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27 04 2021 11:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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