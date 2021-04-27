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Нацбанк спростив умови для українських підприємств із розміщення єврооблігацій

Ми сподіваємося, що ухвалені Національним банком зміни спростять умови залучення коштів, що сприятиме збільшенню капітальних надходжень в економіку України та поліпшенню її інвестиційного потенціалу
Національний банк України вдосконалив низку норм, що визначають проведення українськими компаніями платіжних операцій за власними борговими цінними паперами, розміщеними ними за кордоном для залучення зовнішнього фінансування (єврооблігаціями).
Нацбанк спростив умови для українських підприємств із розміщення єврооблігацій Фото : Delo.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
 
Зазначається, що з метою спрощення умов та зменшення вартості організації розміщення єврооблігацій за кордоном були запроваджені такі зміни:
 
- виключено з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт у розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються в зв’язку з розміщенням таких цінних паперів;
 
- дозволено купувати іноземну валюту для накопичення на власному рахунку емітента в українському банку до дат платежів із виконання зобов’язань за єврооблігаціями.
 
"Ми сподіваємося, що ухвалені Національним банком зміни спростять умови залучення коштів, що сприятиме збільшенню капітальних надходжень в економіку України та поліпшенню її інвестиційного потенціалу", – зазначив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.
 
Відповідні зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 23 квітня 2021 року № 34 "Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті", яка набирає чинності з 27 квітня 2021 року. 
 
 
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27 04 2021 11:32
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