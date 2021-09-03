Інфраструктурні та логістичні проекти в Україні зберігають інвестиційну привабливість у 2021 році

Зарубіжні компанії починаючи з третього кварталу 2020 року часто розглядають Україну для розміщення виробництв

Інфраструктурні та логістичні проекти в Україні зберігають інвестиційну привабливість в Україні у 2021 році завдяки національним проектам реконструкції, можливості концесії та прогнозам швидкого відновлення економіки.

Про це повідомила компанія NAI Ukraine під час презентації "Інвестиційна привабливість українського ринку" 2 березня на зустрічі NAI Global з учасниками з 23 країн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Як нова інвестиційна можливість існують численні концесійні проекти інфраструктурних об'єктів, які впроваджуються в усій Україні, такі як порти, автомагістралі, залізничні вокзали. Також популярність для іноземних інвестицій у 2020 році мав ринок логістичної нерухомості, цей тренд залишається актуальним і в 2021 році", - повідомила під час зустрічі менеджер із розвитку бізнесу NAI Ukraine Ірина Харчук.

Так, у рамках анонсованої програми загальнонаціональної реконструкції об'єктів інфраструктури в пошуках міжнародних підрядників і консультантів перебувають регіональні аеропорти, зазначила експерт.

Крім того, зарубіжні компанії починаючи з третього кварталу 2020 року часто розглядають Україну для розміщення виробництв. Незважаючи на падіння на 10-15%, обсяги сільськогосподарської та промислової галузей залишаються значними.

Керівник відділу консалтингу NAI Ukraine Марина Гуревич, підбиваючи підсумки 2020 року, повідомила, що галузь роздрібної торгівлі минулого року зберегла один із найвищих у Європі показників зростання - до 10% в гривні та 5% у доларі порівняно з 2019 роком.

Також завдяки легалізації азартних ігор і старту видачі ліцензій на ведення ігорного бізнесу зростає попит на готельний девелопмент, що відкриває можливості розвитку в країні для міжнародних операторів, зазначають у компанії NAI.

За словами Марини Гуревич, реформування економіки та присутність на українському ринку міжнародних консалтингових компаній є важливим показником привабливості країни для зарубіжних інвесторів.

"Це забезпечує стабільну платформу для успішної роботи в довгостроковій бізнес-перспективі", - сказала Гуревич.

Компанія NAI Ukraine заснована в 2016 році, є українським представництвом мережі консалтингових компаній у сфері комерційної нерухомості NAI Global, компанії №3 у світовому рейтингу консалтингових компаній і нерухомості 2020 року.

NAI Global володіє понад 400 офісами в 55 країнах світу із загальним штатом до 7 тис. співробітників. Щорічний обсяг угод компанії становить більше ніж $45 млрд. В управлінні компанії перебувають понад 38 млн кв. м. Також компанія є дочірнім підприємством компанії C-III Capital Partners, яка управляє близько $150 млрд.

Нагадаємо, що капітальні інвестиції в Україні впали на 40%