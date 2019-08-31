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Україна, Польща і США підписали "газовий" меморандум

"На зустрічі із міністром енергетики США Ріком Перрі, яка передувала підписанню Меморандуму, ми обговорили важливість диверсифікації ризиків, продиктованих залежністю від поставок російського газу, як для України, так і для Польщі"
Україна, Польша та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики.
Україна, Польща і США підписали "газовий" меморандум Фото: Олександр Данилюк/FB

"На зустрічі із міністром енергетики США Ріком Перрі, яка передувала підписанню Меморандуму, ми обговорили важливість диверсифікації ризиків, продиктованих залежністю від поставок російського газу, як для України, так і для Польщі. Одним з кроків забезпечення енергетичної незалежності нашої держави стане налагодження поставок зрідженого газу через Польщу. Для цього буде побудовано спеціалізований інтерконектор, який об’єднає наші газотранспортні системи", - написав Данилюк у Facebook.

Секретар РНБО назвав цей день історичним, оскільки зроблено ще один крок "на шляху до енергетичної незалежності не тільки України, а й усієї Європи".

Про диверсифікацію джерел енергопостачання і енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна заявив у суботу, 31 серпня, під час офіційного візиту до Варшави і Президент України Володимир Зеленський.

Нагадємо, що радник Зеленського заявив, що "Укрзалізницю" і "Нафтогаз" треба розділити і продати.

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