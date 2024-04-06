Україна полює на обладнання для енергетики, щоб уникнути літніх відключень – Bloomberg

Тариф на світ в Україні може зрости на тлі нових масованих атак росії на енергетику.

росія вдарила по теплових і гідроелектростанціях, щоб зашкодити економіці. Уряд може підвищити ціни і попросити громадян економити електроенергію, передає агенція Bloomberg.

Кабмін наразі вивчає різні варіанти, розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Він не виключив можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення і додав, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту пошкоджених енергооб'єктів.

Минулого року в червні після зимових атак в Україні підвищили ціну на електроенергію майже вдвічі, нагадав він.

Сьогодні ситуація ще складніша порівняно з минулим роком, адже ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків.

"Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об'єктів все ще у руїнах, і ми не можемо до них дістатися", - сказав міністр.

Галущенко попередив, що, в залежності від ситуації українців, у липні-серпні можуть просити максимально економити електроенергію. росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 та 2023 років.

"Навіть у разі величезних збитків, ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб", - підсумував Галущенко.