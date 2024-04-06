Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна полює на обладнання для енергетики, щоб уникнути літніх відключень – Bloomberg

06 квітня 2024, 19:13
Україна полює на обладнання для енергетики, щоб уникнути літніх відключень – Bloomberg
Фото: aa.com.tr
Тариф на світ в Україні може зрости на тлі нових масованих атак росії на енергетику.

росія вдарила по теплових і гідроелектростанціях, щоб зашкодити економіці. Уряд може підвищити ціни і попросити громадян економити електроенергію, передає агенція Bloomberg

Кабмін наразі вивчає різні варіанти, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. 

Він не виключив можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення і додав, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту пошкоджених енергооб'єктів. 

Минулого року в червні після зимових атак в Україні підвищили ціну на електроенергію майже вдвічі, нагадав він.  

Сьогодні ситуація ще складніша порівняно з минулим роком, адже ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків.

"Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об'єктів все ще у руїнах, і ми не можемо до них дістатися", - сказав міністр. 

Галущенко попередив, що, в залежності від ситуації українців, у липні-серпні можуть просити максимально економити електроенергію. росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 та 2023 років. 

"Навіть у разі величезних збитків, ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб", - підсумував Галущенко.

 

енергетикаУкраїнаРосійські атаки

Останні матеріали

Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Політика
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 16:42
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Політика
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 12:26
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Cуспільство
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 00:09
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Політика
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 16:50
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Політика
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 12:50
Медведчук і
Політика
Медведчук і "Голос Європи". путін використовує корупцію як зброю, щоб послабити Європу зсередини – Atlantic Council
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 09:01
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Політика
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 16:20
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Cуспільство
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється