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Україна посідає 27 місце у вересневому рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала вересневий рейтинг національних збірних.
Україна посідає 27 місце у вересневому рейтингу ФІФА Фото: uaf.ua.
Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна перемістилася у списку найкращих футбольних команд світу з 25-го на 27-е місце. Серед представників УЄФА наша національна збірна йде 15-ю, передає Укрінформ.
 
Суперники "синьо-жовтих" у відбірковому турнірі ЧС-2022 розташувалися на таких позиціях: Франція - 4-та (-1), Фінляндія - 55-та (+1), Боснія і Герцеговина - 57-ма (+1), Казахстан - 120-й (+4).
 
Рейтинг ФІФА на 16.09.2021 року:
 
1. Бельгія - 1832,33 очка
 
2. Бразилія - 1811,73
 
3. Англія - 1755,44
 
4. Франція - 1754,31
 
5. Італія - 1735,73
 
6. Аргентина - 1725,31
 
7. Португалія - 1674,9
 
8. Іспанія - 1673,68
 
9. Мексика - 1666,19
 
10. Данія - 1658,49
 
...27. УКРАЇНА - 1520,07.
 
Як повідомлялося, після оприлюднення серпневого рейтингу футболісти збірної України  провели три матчі і усі завершили внічию. Кваліфікація чемпіонату світу - з Казахстаном (2:2), Францією (1:1), спаринг з Чехією - 1:1.
 
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16 09 2021 15:14
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