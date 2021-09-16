Україна посідає 27 місце у вересневому рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала вересневий рейтинг національних збірних.

Фото: uaf.ua.

Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна перемістилася у списку найкращих футбольних команд світу з 25-го на 27-е місце. Серед представників УЄФА наша національна збірна йде 15-ю, передає Укрінформ. Суперники "синьо-жовтих" у відбірковому турнірі ЧС-2022 розташувалися на таких позиціях: Франція - 4-та (-1), Фінляндія - 55-та (+1), Боснія і Герцеговина - 57-ма (+1), Казахстан - 120-й (+4). Рейтинг ФІФА на 16.09.2021 року: 1. Бельгія - 1832,33 очка 2. Бразилія - 1811,73 3. Англія - 1755,44 4. Франція - 1754,31 5. Італія - 1735,73 6. Аргентина - 1725,31 7. Португалія - 1674,9 8. Іспанія - 1673,68 9. Мексика - 1666,19 10. Данія - 1658,49 ...27. УКРАЇНА - 1520,07. Як повідомлялося, після оприлюднення серпневого рейтингу футболісти збірної України провели три матчі і усі завершили внічию. Кваліфікація чемпіонату світу - з Казахстаном (2:2), Францією (1:1), спаринг з Чехією - 1:1. Читайте також: Гол Ярмоленка Нідерландам претендує на звання найкращого на Євро-2020

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію