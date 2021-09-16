СПОРТ НОВИНИФІФА опублікувала вересневий рейтинг національних збірних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна посідає 27 місце у вересневому рейтингу ФІФА
Фото: uaf.ua.
Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна перемістилася у списку найкращих футбольних команд світу з 25-го на 27-е місце. Серед представників УЄФА наша національна збірна йде 15-ю, передає Укрінформ.
Суперники "синьо-жовтих" у відбірковому турнірі ЧС-2022 розташувалися на таких позиціях: Франція - 4-та (-1), Фінляндія - 55-та (+1), Боснія і Герцеговина - 57-ма (+1), Казахстан - 120-й (+4).
Рейтинг ФІФА на 16.09.2021 року:
1. Бельгія - 1832,33 очка
2. Бразилія - 1811,73
3. Англія - 1755,44
4. Франція - 1754,31
5. Італія - 1735,73
6. Аргентина - 1725,31
7. Португалія - 1674,9
8. Іспанія - 1673,68
9. Мексика - 1666,19
10. Данія - 1658,49
...27. УКРАЇНА - 1520,07.
Як повідомлялося, після оприлюднення серпневого рейтингу футболісти збірної України провели три матчі і усі завершили внічию. Кваліфікація чемпіонату світу - з Казахстаном (2:2), Францією (1:1), спаринг з Чехією - 1:1.
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