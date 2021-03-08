Україна посіла 54 місце у Світовому рейтингу конкурентоспроможності

Цей рейтинг оцінює, наскільки країни розвивають, залучають та утримують висококваліфіковані кадри, які забезпечують підприємствам додану вартість

Україна у 2021 році посіла 54-те місце у Світовому рейтингу конкурентоспроможності (World Competitiveness Rankings).

Як передає Укрінформ, про це йдеться у рейтингу конкурентоспроможності, який оприлюднила Бізнес-школа МІМ.

"У 2021 році Україна посіла 54-те місце. Для порівняння, у 2017 році ми були на 60-ій позиції", - йдеться у пресрелізі.

У дослідженні МІМ окремо виділяють цифровий рейтинг, в якому Україна на 58-му місці, та рейтинг кадрового потенціалу, в якому ми зросли до 42- го місця.

"Цей рейтинг оцінює, наскільки країни розвивають, залучають та утримують висококваліфіковані кадри, які забезпечують підприємствам додану вартість", - зазначає дослідник конкурентоспроможності для IMD Володимир Данько.

Зазначається, що серед викликів, які нині стоять перед нашою країною, - контроль над епідемією коронавірусу, замороження збройного конфлікту на сході України, сприяння економічному відновленню та впровадженню приватно-державного партнерства (особливо для інфраструктурних проєктів), запуск повномасштабного ринку енергетики та землі, а також активізація внутрішнього фондового ринку та накопичувальної пенсійної системи.

Цьогоріч рейтинг очолили країни Європи: на першому місці – Швейцарія, на другому – Швеція, третє місце належить Данії, а четверте - Нідерландам. У свою чергу, Сінгапур, який був першим у 2019 та 2020 роках, опинився на п'ятому місці. Визначальними факторами конкурентоспроможності стали наявність інновацій, цифровізація, підтримуюча політика та соціальна згуртованість.

У Світовому рейтингу конкурентоспроможності-2021 (World Competitiveness Rankings-2021) представлені дані 64 країн світу.

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