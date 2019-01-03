Україна посіла 77 місце у рейтнгу верховенства права
Україна в рейтингу опинилася між Таїландом і Сербією, повідомляє "Громадське".
Водночас у порівнянні з попередніми оцінками, Україна піднялася на чотири позиції, і є сьомою із 13 країн у Східній Європі і Центральній Азії.
Лідерами рейтингу стали Данія, Норвегія й Фінляндія. На останніх місцях рейтингу опинились Демократична Республіка Конго, Камбоджа і Венесуела.
Росія посіла 88-е місце в рейтингу, Сполучені Штати Америки - 20-те, а Польща - 27-ме.
Індекс верховенства права відображає забезпечення законності в країні та розраховується з урахуванням стану урядових повноважень, рівня корупції, відкритості уряду, фундаментального характеру права, забезпечення порядку і безпеки, цивільного й кримінального правосуддя.
Нагадаємо, що захист прав людини, демократії та верховенства закону залишається наріжним каменем зовнішньої політики Європейського союзу, йдеться в постанові, прийнятій у понеділок на Раді ЄС із закордонних справ. Російська Федерація п'ять разів у різному контексті згадується серед держав, що систематично порушують принципи демократії та права людини.
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