ЄС включив Росію до переліку країн, що систематично порушують права людини

Російська Федерація п'ять разів у різному контексті згадується серед держав, що систематично порушують принципи демократії та права людини

Захист прав людини, демократії та верховенства закону залишається наріжним каменем зовнішньої політики Європейського союзу, йдеться в постанові, прийнятій у понеділок на Раді ЄС із закордонних справ.

"Європейський союз і надалі засуджуватиме нехтування і порушення прав людини, де б вони не відбувалися, закликати держави і недержавних суб'єктів запобігати і негайно усувати їх, а також домагатися справедливості і відповідальності", - наголошується в документі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Російська Федерація п'ять разів у різному контексті згадується серед держав, що систематично порушують принципи демократії та права людини, поряд з Білоруссю, Бурунді, Камбоджею, Китаєм, Іраном, М'янмою, Саудівською Аравією, Венесуелою, Південним Суданом, Туреччиною, Зімбабве і низкою інших.

Виділяються, на думку ЄС, "неблагополучні" регіони: "Чеченська Республіка (Російська Федерація), незаконно анексовані Російською Федерацією Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, а також райони Східної України, які нині не перебувають під контролем уряду".

ЄС обіцяє рішуче виступати проти застосування тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність форм поводження і покарання. Він вимагає поваги верховенства права, забезпечення свободи вираження поглядів, зокрема, в Інтернеті, свободи мирних зібрань та асоціацій і незалежності судової влади. Він буде особливо стежити за забезпеченням повного, своєчасного і безперешкодного доступу гуманітарних організацій і допомоги нужденному населенню.

Зокрема, ЄС закликає "до безперешкодного доступу механізмів моніторингу прав людини в сепаратистські регіони Абхазії і Південної Осетії".

Євросоюз "і надалі надаватиме підтримку громадянському суспільству і правозахисникам всіма доступними засобами, де б вони не знаходилися, і протидіяти скороченню простору громадянського суспільства".

Нагадаємо, що рішення про нові санкції Європейського Союзу проти Росії можуть ухвалити в найближчі два тижні.