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Україна посіла четверте місце в світі за кількістю безконтактних платежів

За словами Андрєєва, це говорить про затребуваність новітніх платіжних технологій та швидкого навчання українців
Україна посіла четверте місце в світі за кількістю безконтактних платежів з використанням мобільних телефонів, браслетів, смарт-годин.
Україна посіла четверте місце в світі за кількістю безконтактних платежів Фото: pravda.com.ua

"Буквально вчора ми отримали статистику за четвертий квартал, і Україна вже топ-четверта країна у світі за кількістю nfc-транзакцій", -  повідомила генеральний директор Mastercard Europe SA Інга Андрєєва на конференції Європейської Бізнес Асоціації, інформує "УНІАН ".

За словами Андрєєва, це говорить про затребуваність новітніх платіжних технологій та швидкого навчання українців.

Водночас, посилаючись на дослідження Mastercard, вона зазначила, що ще є простір для зростання.

"Тільки 38% представників малого і середнього бізнесу готові і приймають безготівкові платежі до оплати. По Європі в цілому це більш 60%", - додала вона.

За словами генерального директора Mastercard, для поліпшення цих показників потрібно як регулювання, так і розвиток безготівкових платежів.

"Збільшення інклюзії всього лише на 10% принесе збільшення ВВП країни на 0,3%. Якщо говорити в абсолютні цифри, то для України це 9,3 мільярда гривень", - підкреслила представник Mastercard.

Додамо, в рамках валютної лібералізації українцям дозволять купувати та продавати валюту через інтернет-банкінг з 7 лютого 2019 року.

Також, в Україні з 1 січня 2019 року набули чинності нові правила валютно-обмінних операцій, згідно із якими можна продавати та купувати валюту в банкоматах і терміналах.

 
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30 01 2019 11:35
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