Україна потребує 500 000 новобранців. Чи може вона їх виростити? – Financial Times

Українські солдати несуть службу на передовій вже більше двох років, майже не маючи відпустко.

Про це йдеться в матеріалі англійської газети Financial Times.

Загалом Україна планує мобілізувати півмільйона осіб - деякі для заміни на фронті інших, а решта задовольнятимуть інші військові потреби, залежно від ситуації на полі бою, пише видання.

З 11,1 млн чоловіків віком від 25 до 60 років лише 3,7 млн можуть бути мобілізовані.

Решта або воюють, або мають інвалідність, або перебувають за кордоном, або заброньовані.

Опитування Info Sapiens показало, що 48% чоловіків не готові воювати, 34% — готові, решта відповіли, що їм "важко сказати".

В Міністерстві обороні стверджують, що новий закон про мобілізацію здебільшого спрямовано на заміну 330 тисяч виснажених військовослужбовців, які наразі перебувають на полі бою.

Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня.

Нагадаємо, що місяць тому Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію