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Україна потребує від Євросоюзу більше допомоги, зброї й засобів ППО – Каллас

27 січня 2025, 20:09
Україна потребує від Євросоюзу більше допомоги, зброї й засобів ППО – Каллас
Каллас Естонія
Європа є найбільшим міжнародним донором.

Наразі Євросоюз є найбільшим донором України, але країна потребує більшого для того, щоб зупинити зсув лінії фронту на захід: більше підтримки, більше боєприпасів і більше засобів ППО. 

Про це в Брюсселі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Укрінформ

"Разом з міністрами закордонних справ ми сьогодні обговорили багато нагальних питань, починаючи з безпеки України, для якої Європа є найбільшим міжнародним донором. Ми надали загалом більш як 134 мільярди євро, але є очевидним, що Україна потребує більше. Лінія фронту переміщується на захід, але вона має рухатися на Схід. Україні потрібно більше боєприпасів, більше протиповітряної оборони, більше тренування для солдатів. Саме це міністр закордонних справ Сибіга підтвердив сьогодні під час відеоконференції", - сказала висока представниця ЄС.

Також вона привітала ухвалене сьогодні рішення європейських міністрів продовжити дію санкцій проти рф, адже вони будуть надалі позбавляти путіна доходів, за допомогою яких він продовжує свою війну.

"Більше військової допомоги для України і застосування потужних санкцій проти росії є двома сторонами однієї монети. Надання більшої військової підтримки для України є дуже важливим для нашої власної безпеки також", - додала Кая Каллас.

Раніше стало відомо, що міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти рф.

 

ЄвросоюзКая Калласпідтримка України

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