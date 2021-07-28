НОВИНИЧерез поширення дельта-варіанту коронавірусу Україна змінить правила в’їзду мандрівників з-за кордону, зокрема, введе вимогу ПЛР-тестування для невакцинованих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна поверне ПЛР-тестування для невакцинованих прибулих з-за кордону
Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, які наберуть чинності через 7 днів після офіційної публікації, щоб знизити можливість поширення вірусу на території України, якщо хтось інфікується за межами нашої країни
ПЛР тест
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засіданні уряду в середу, пише "Європейська правда".
З його слів випливає, що нові правила почнуть діяти у серпні.
"Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, які наберуть чинності через 7 днів після офіційної публікації, щоб знизити можливість поширення вірусу на території України, якщо хтось інфікується за межами нашої країни", - сказав Ляшко.
За словами міністра, для громадян України, які виїхали за межі країни до моменту набуття чинності постанови, повернення додому буде залишатися без перешкод.
З набранням чинності постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон в разі наявності хоча б одного щеплення від COVID-19.
"Іноземці завжди повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс, а також у разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця чи хоча б одного щеплення в громадянина України при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток "Дій вдома". Цей додаток розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту вже на території нашої держави", - розповів міністр.
У разі позитивного тесту людина піде або на самоізоляцію, або на лікування, додав Ляшко.
"Самоізоляція або обсервація невакцинованих від COVID-19 людей сприятиме контролю і зменшить шанс нового масштабного спалаху", - зазначив міністр.
Мандрівники з Росії та Індії в разі відсутності щеплень обов'язково будуть в самоізоляції.
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