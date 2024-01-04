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ПОЛІТИКА

Україна повернула 12-річну дитину з окупованої частини Херсонщини

04 січня 2024, 14:00
Україна повернула 12-річну дитину з окупованої частини Херсонщини
Фото: з вільних джерел
1 січня хлопчик із бабусею опинилися на підконтрольній Україні території.

З тимчасово захопленої росіянами території Херсонської області повернули 12-річного хлопчика. Його звуть Андрій.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До Офісу омбудсмана звернулася старша сестра хлопчика з проханням вивезти його з окупації. На окупованій частині Херсонщини хлопчик жив разом зі своєю бабусею, бо мама померла влітку 2022 року.

"В окупації вони відчули на собі всі "переваги російського світу": залякування, психологічний тиск, візити представників окупаційної влади. Хлопчика погрожували відібрати у бабусі та влаштувати до дитячого будинку, оскільки він залишився без законного представника", — повідомив Лубінець.

1 січня хлопчик із бабусею опинилися на підконтрольній Україні території. Перший день нового року символічно став для цієї сімʼї першим днем нового життя.

На початку грудня росія повернула Україні вісьмох дітей. У цьому процесі посередником також був Катар.

У середу, 3 січня, Україна повернула з російського полону військових, які боронили Маріуполь та "Азовсталь".

дітиокупація

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