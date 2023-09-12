Україна повернула 13 дітей з окупованих територій

Завдяки 11 рятувальним місіям організація Save Ukraine повернула в Україну 176 дітей.

Про це виконавчий директор організації Save Ukraine, колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба написав в Telegram-каналі.

"Врятувати цих дітей з окупації - завдання з зірочкою. Але наша команда Save Ukraine впоралася. Бо найважливіше - повернути дітей в Україну, на свободу, щоб дати їм можливість жити у вільній, щасливій країні", - йдеться в дописі.

Виконавчий директор також розповів, як мама ховала Олесю від окупаційної влади й односельців цілий рік, щоб дівчинку не примусили навчатися в російській школі.

Ще в одній родині батьки відвезли дітей: Микиту, Сашка і Андрія до бабусі й дідуся на лівий берег, де було безпечніше, але після визволення Правобережжя виявилося, що діти залишилися в окупації, а батьки - на вільній від загарбників території.

Розлучені батьки Поліни, Тараса і Матвія після початку повномасштабної війни опинилися по різні боки ідеологічної барикади - мати має проукраїнсьу позицію, а батько – проросійську, причому він заборонив матері вивезти дітей і примушував ходити їх в російську школу. Матері ж окупанти погрожували позбавленням батьківських прав.

Інших подробиць не надано.

Загалом організація повернула в Україну 176 дітей.