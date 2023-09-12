Матеріали:
Теми:

Україна повернула 13 дітей з окупованих територій

12 вересня 2023, 21:36
Україна повернула 13 дітей з окупованих територій
Завдяки 11 рятувальним місіям організація Save Ukraine повернула в Україну 176 дітей.

Про це виконавчий директор організації Save Ukraine, колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба написав в Telegram-каналі.

"Врятувати цих дітей з окупації - завдання з зірочкою. Але наша команда Save Ukraine впоралася. Бо найважливіше - повернути дітей в Україну, на свободу, щоб дати їм можливість жити у вільній, щасливій країні", - йдеться в дописі. 

Виконавчий директор також розповів, як  мама ховала Олесю від окупаційної влади й односельців цілий рік, щоб дівчинку не примусили навчатися в російській школі.

Ще в одній родині батьки відвезли дітей: Микиту, Сашка і Андрія до бабусі й дідуся на лівий берег, де було безпечніше, але після визволення Правобережжя виявилося, що діти залишилися в окупації, а батьки - на вільній від загарбників території.

Розлучені батьки Поліни, Тараса і Матвія після початку повномасштабної війни опинилися по різні боки ідеологічної барикади - мати має проукраїнсьу позицію, а батько – проросійську, причому він заборонив матері вивезти дітей і примушував ходити їх в російську школу. Матері ж окупанти погрожували позбавленням батьківських прав.

Інших подробиць не надано. 

Загалом організація повернула в Україну 176 дітей.

Днями Україна повернула з росії ще 9 дітей.
дітиУкраїнаповернули

Останні матеріали

Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Політика
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 14:29
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 12:19
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Політика
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 08:22
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Cуспільство
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 16:33
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Політика
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 12:50
Українці продемонстрували росіянам
Політика
Українці продемонстрували росіянам "Морок". Британські ВПС захищають українське зерно у румунських водах – Том Купер
Переклад iPress – 10 вересня 2023, 23:51
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Cуспільство
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 15:28
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Cуспільство
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 12:02
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється