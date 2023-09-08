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Україна повернула з росії ще 9 дітей

08 вересня 2023, 13:59
Україна повернула з росії ще 9 дітей
T.me/dmytro_lubinetzs
Українській державі вдалося повернути додому дев'ятьох дітей.

Про це уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець написав в Тelegram-каналі. 

"Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей! Історії цих дітей вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення – як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування", – йдеться в дописі. 

Омбудсмен розповів, що двоє дітей довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях, і тепер нарешті вдалося повернути їх батькам.

"Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - додав Лубінець. 

Омбудсмен сказав, що з безпекових міркувань Офіс уповноваженого не може розголошувати багато деталей повернення.

На початку вересня Лубінець заявив, що підтверджено, що росія вивезла 386 українських дітей.
РосіядітиУкраїналубінець

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