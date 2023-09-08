Україна повернула з росії ще 9 дітей

Українській державі вдалося повернути додому дев'ятьох дітей.

Про це уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець написав в Тelegram-каналі.

"Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей! Історії цих дітей вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення – як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування", – йдеться в дописі.

Омбудсмен розповів, що двоє дітей довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях, і тепер нарешті вдалося повернути їх батькам.

"Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні", - додав Лубінець.

Омбудсмен сказав, що з безпекових міркувань Офіс уповноваженого не може розголошувати багато деталей повернення.