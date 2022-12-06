Україна повернула додому ще 60 військовополонених

Україна повернула з російського полону ще 60 людей.

Про це повідомили в Офісі президента.

Додому повертаються 60 воїнів Збройних сил України, Нацгвардії, ДПСУ тощо. З-поміж них — 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що у сьогоднішньому обміні є 34 оборонці Маріуполя, зокрема 14 — з "Азовсталі".

"Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці", — пише Єрмак.

Раніше повідомлялось, що 1 грудня Україна повернула з полону ще 50 захисників.