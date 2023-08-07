Україна повернула з російського полону ще 22 бійців
07 серпня 2023, 12:01
Telegram-канал Андрія Єрмака
З російського полону повернули 22 українських воїнів.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Тelegram-каналі.
"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", – йдеться в дописі.
Нагадаємо, що на початку липня Україна повернула з російського полону 45 військових і двох цивільних.