Україна повернула з російського полону ще 22 бійців

З російського полону повернули 22 українських воїнів.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Тelegram-каналі.

"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що на початку липня Україна повернула з російського полону 45 військових і двох цивільних.