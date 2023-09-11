Україна повернула під контроль "вишки Бойка" біля Криму

Головне управління розвідки Міноборони провело спецоперацію і повернуло під контроль України "вишки Бойка" в Чорному морі.

Про це інформує прес-служба ГУР.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш", – йдеться на сайті.

Під час операції спецпризначенцям вдалося захопити трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР і РЛС "Нева", які може відстежувати рух суден в Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити, пише ГУР.

"Вишки Бойка" - це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.