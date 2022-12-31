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Україна повернула ще 140 полонених

31 грудня 2022, 17:04
Україна повернула ще 140 полонених
джерело: telegram
У суботу Україна та росія провели черговий обмін полоненими: Україна повернула 140 осіб, рф – 82.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.

"Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку. 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат", - написав він.

Водночас міноборони рф повідомило, що країна-агресор у результаті обміну 31 грудня повернула 82 російських військових.

Раніше повідомлялось, що  МЗС України запускає інформкампанію про українців у полоні Captured.

обмін полоненимивійна в Україні

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