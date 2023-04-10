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ПОЛІТИКА

Україна повернула ще 24 дитини, яких утримувала росія

10 квітня 2023, 13:22
Україна повернула ще 24 дитини, яких утримувала росія
Джерело: legram.org/k/#@olexandrprokudin
В полоні росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.

В Україну повернулись ще 24 дитини, яких депортувала росія. Волонтери розповіли, що це була одна з найскладніших рятувальних місій.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

"Ще двадцять чотири дитини із Херсонщини – нарешті вдома. Сьогодні зустрів їх у Херсоні, аби поспілкуватися та вручити приємні подарунки" ,- написав Прокудін.

Також він зазначив, що в полоні росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.

"Але головне, що тепер діти вдома, зі своїми рідними. Сміливі жити, сміливі знову бути щасливими" ,- додав голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, майже 50 держав засудили рф за незаконну депортацію українських дітей.

дітиполонвійна

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